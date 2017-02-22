 

Опасное сближение военных кораблей Турции и Греции Конфликт в Эгейском море

 

Военные суда Турции и Греции опасно сблизились в районе спорных островков Имиа (Кардак) в Эгейском море, сообщает в среду агентство Anadolu.

Отношения Турции и Греции обострились после отказа греческого суда в конце января выдать восьмерых турецких военнослужащих, причастных, по мнению властей Турции, к попытке государственного переворота.

Инцидент с опасным сближением кораблей произошел у побережья турецкой провинции Мула и был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сообщается, что опасное сближение было зафиксировано после того, как катер береговой охраны ВМС Греции на большой скорости приблизился к спорным островам. Военные суда двух стран некоторое время курсировали в этом районе.

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