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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с заместителем помощника по энергетической дипломатии госсекретаря США Робин Данниган, сообщает официальный сайт главы государства.

Новое правительство США будет и далее оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор», заявила Робин Данниган на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Новое правительство США поддерживает проект «Южный газовый коридор», а также меры по обеспечению энергетической безопасности Европы», - подчеркнула Р.Данниган, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Она отметила важность проведения 23 февраля в Баку третьего заседания Консультативного совета по проекту ЮГК.

В свою очередь, Ильхам Алиев отметил большой объем работы, проделанной в рамках проекта ЮГК.

«До завершения проекта ЮГК осталось совсем немного», - подчеркнул президент.

Глава государства высоко оценил продолжительную поддержку со стороны США реализации проекта ЮГК.

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