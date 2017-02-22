Армения хочет и дальше покупать российское оружие в кредит

Армения будет продолжать диалог с Россией о возможности приобретения вооружения, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, «та динамика, тот прогресс военно-технического потенциала России, который наблюдается за последние годы, вызывают и глубокое уважение, и желание развивать это сотрудничество по восходящей».

«По целому ряду позиций контракты выполнены досрочно, и это тоже радует. Мы будем продолжать диалог с российской стороной о возможности приобретения вооружения на российском рынке. С учетом того, что в рамках ОДКБ мы приобретаем его по внутренним ценам российской армии, и с учетом наличия льготных кредитов, естественно, потенциал такого сотрудничества возрастает. Мы заинтересованы в этом», — заявил министр.