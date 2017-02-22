 

В штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы

 

Губернатор американского штата Индиада Эрик Холкомб осудил Ходжалинский геноцид, подписав соответствующую декларацию об объявлении 26 февраля Днем памяти Ходжалы в штате, сообщает пресс-служба Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

«В поступившей в Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе декларации Ходжалинский геноцид назван ужасной трагедией»,  говорится в сообщении.

Это первая декларация, подписанная губернатором Индианы по Ходжалинскому геноциду.

В документе отмечается, что во время Ходжалинского геноцида армянскими головорезами было массово убито более 600 мирных азербайджанцев, в том числе детей, женщин и стариков.

«Было подчеркнуто, что организация Human Rights Watch назвала эту резню самым крупным кровавым актом в регионе, и что это ужасное событие демонстрирует необходимость толерантности и взаимопонимания между народами мира»,  сказано в сообщении.

Губернатор также подчеркнул, что все международное сообщество, включая США и ООН, признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

«Эрик Холкомб отметил, что проживающие в Индиане и различных странах мира азербайджанцы 26 февраля поминают жертв Ходжалинского геноцида, в связи с чем эта дата объявляется в Индиане Днем памяти Ходжалы, и призвал всех жителей штата отдать дань памяти жертвам трагедии»,  сообщает азербайджанская дипмиссия.

События в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы. В результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 487 человек стали инвалидами, 1 275 взяты в плен, 150 пропали без вести.

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