 

Разбивший звезду Трампа приговорен к 20 суткам

 

Американец, разбивший именную звезду Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда, приговорен во вторник к трем годам надзорного режима и 20 суткам общественно полезных работ. 53-летний Джеймс Ламберт Отис обязан также выплатить $3,7 тыс. местному трастовому фонду памятников истории и еще $700 Торговой палате Голливуда. Об этом сообщила прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния), передает ТАСС.

"53-летний житель Лос-Анджелеса сегодня не стал оспаривать обвинения в совершении акта вандализма в отношении звезды Дональда Трампа на Аллее славы перед президентскими выборами в США. Заместитель окружного прокурора Сандра Пеня заявила, что Джеймс Ламберт Отис признал себя виновным по пункту обвинения в вандализме", - указывается в заявлении прокуратуры, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

По данным полиции, 26 октября 2016 года с помощью кирки и кувалды мужчина разбил пятиконечный знак, изъяв круглый вкладыш из его центральной части. Как сообщалось ранее, свидетелем происшествия стал 47-летний сотрудник новостного ресурса "Дедлайн" Доминик Паттен. По его словам, арестованный вандал, назвавшийся Джейми Отисом, объяснил свое деяние желанием выломать медную табличку с именем и фамилией в центре звезды, продать ее на аукционе и отдать выручку женщинам, подвергшимся домогательствам со стороны миллиардера.

Трамп получил звезду на Аллее славы в 2007 году за продюсирование популярного реалити-шоу под названием "Ученик" (The Apprentice) на американском телеканале NBC. В этой программе бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний миллиардера.

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