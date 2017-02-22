 

Еврокомиссия выделит деньги для проекта ТАР

 

Европейская комиссия выделит свыше 14,018 миллиона евро для проекта Трансадриатический газопровод (TAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Европейской комиссии.

Как сообщается, эти средства будут использованы для археологических исследований с помощью пробных траншей и охранных раскопок.

Страны - члены Европейского Союза одобрили предложение Европейской комиссии инвестировать 444 миллиона евро в приоритетные проекты энергетической инфраструктуры Европы. ТАР - один из 18 проектов, которые были выбраны для финансирования.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти сказал, что банк намерен оказать финансовую поддержку TAP.

По словам Чакрабарти, проект трубопровода представляет большой интерес, поскольку будет способствовать энергетической безопасности и экологической устойчивости региона.

ЕБРР также подтвердил, что начал переговоры по выделению 500 миллионов евро в качестве прямого финансирования, а также планирует привлечь до одного миллиарда евро в качестве синдицированного кредита с коммерческими банками.

376 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 15° / 5°
25 Фев 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8399 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

МИД России отметит годовщину дипотношений с Азербайджаном
Контртеррористическая операция в Стамбуле: десятки арестованных
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Мамедъяров на переговорах с Чавушоглу
Взрыв в Иране: есть погибшие и раненые
В Баку 83-летняя женщина выпала с балкона
Еврокомиссия выделит деньги для проекта ТАР
Разбивший звезду Трампа приговорен к 20 суткам
Полицейские Нью-Йорка устроили погоню за быком видео
В штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы
Армения хочет и дальше покупать российское оружие в кредит
Представитель Госдепа на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено; фото
Рамиль Усубов назначил нового начальника полиции
Опасное сближение военных кораблей Турции и Греции Конфликт в Эгейском море
Министр обороны Армении о применении ракет «Искандер»
Генсек ООН обратился к Армении и Азербайджану
Малайзия призвала КНДР выдать убийц Ким Чен Нама
Нефть дорожает
Бывший узник Гуантанамо устроил теракт фото
Азербайджанские войска уничтожили еще один армянский отряд видео
Почему Мехрибан Алиева? наша передовица
Трамп соболезнует кончине Чуркина
Лавров обсудит Карабах с Налбандяном и Мамедъяровым
В Киеве не стихают митинги
Губернатор: «В Турции нелегально работает миллион армян»