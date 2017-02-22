Еврокомиссия выделит деньги для проекта ТАР

Европейская комиссия выделит свыше 14,018 миллиона евро для проекта Трансадриатический газопровод (TAP), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Европейской комиссии.

Как сообщается, эти средства будут использованы для археологических исследований с помощью пробных траншей и охранных раскопок.

Страны - члены Европейского Союза одобрили предложение Европейской комиссии инвестировать 444 миллиона евро в приоритетные проекты энергетической инфраструктуры Европы. ТАР - один из 18 проектов, которые были выбраны для финансирования.

Ранее президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти сказал, что банк намерен оказать финансовую поддержку TAP.

По словам Чакрабарти, проект трубопровода представляет большой интерес, поскольку будет способствовать энергетической безопасности и экологической устойчивости региона.

ЕБРР также подтвердил, что начал переговоры по выделению 500 миллионов евро в качестве прямого финансирования, а также планирует привлечь до одного миллиарда евро в качестве синдицированного кредита с коммерческими банками.