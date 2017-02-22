Взрыв в Иране: есть погибшие и раненые

В результате взрыва газопровода в Тегеране 21 февраля разрушено три здания, погибли, по меньшей мере, пять, получили ранения шесть человек, передает Fars.

Хоссейн Аббаси, представитель центра МЧС Тегерана, сообщил информагентству, что взрыв произошел на юго-западе Тегерана.

По словам чиновника, группа жителей трех обрушившихся зданий до сих пор остается под обломками.

Около месяца назад после масштабного пожара в торговом центре Plasco в Тегеране несколько пожарных погибли под обломками обрушившегося здания.