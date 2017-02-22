Мамедъяров на переговорах с Чавушоглу

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Чавушоглу написал на своей странице в Twitter.

В рамках визита в Турцию Мамедъяров примет участие в международной конференции, посвященной Ходжалинскому геноциду. Организаторами этого форума выступают Совет сотрудничества тюркоязычных государств и Университет Ахмета Ясави.

Запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с официальными лицами Турции.