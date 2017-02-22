 

МИД России отметит годовщину дипотношений с Азербайджаном

 

МИД РФ планирует мероприятия, приуроченные к 25-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном, которое будет отмечаться в начале апреля, сказала на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уделим этой дате пристальное внимание», - сказала Захарова.

По ее словам, со стороны российского МИД в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по двусторонним отношениям.

Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией были установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

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МИД России отметит годовщину дипотношений с Азербайджаном
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