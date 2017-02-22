Рамиль Усубов назначил своего сына начальником Следственного управления МВД

Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов назначил своего сына на высокую должность, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, старший сын министра полковник Эмиль Усубов назначен на должность начальника Главного управления следствия и дознания МВД. Ранее он занимал должность замначальника в этом управлении.

Напомним,несколько дней назад начальник Главного управления следствия и дознания МВД генерал-майор Сарвар Мехралиев был отправлен в отставку в связи с достижением пенсионного возраста.