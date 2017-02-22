 

Виктор Янукович: «Я не изменял своему народу»

 

Бывший президент Украины Виктор Янукович прокомментировал вопрос о том, направлял ли он в 2014 году письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой использовать силу на территории Украины, сообщает RT.

«Во-первых, это не письмо, это заявление.

Во-вторых, есть законы, есть полномочия президента. Это все вопросы юриспруденции. Я начну сейчас отвечать, а сумасшедшие начнут все подтасовывать, искать какие-то факты, чтобы меня скомпрометировать.

Я не изменял своему народу, я пытался защитить свой народ в рамках своих полномочий и законов. Я об этом буду говорить и на суде. Естественно, я буду защищаться, хотя от того беспредела, который сейчас есть на Украине, защищаться очень тяжело», — ответил он на вопрос во время интервью российским и украинским СМИ.

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