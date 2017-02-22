Лавров выступил против силового смещения неугодных режимов

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить силовое вмешательство в дела суверенных государств и смену неугодных режимов.

На встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди российский министр отметил, что проблема беженцев становится все более серьезной. Лавров напомнил, что Россия ежегодно переводит 2 миллиона долларов на важные проекты управления.

"Хотим пожелать того, чтобы число беженцев и перемещенных лиц сокращалось, но это зависит не только и не столько от вашей работы, сколько от усилий всего мирового сообщества по устранению причин процессов массового перемещения людей. Это означает необходимость прекращения какого-либо силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прекращения попыток навязывать свои порядки, менять режимы по геополитическим соображениям, полностью игнорируя волю самих народов", — сказал глава российского МИД.

Гранди, в свою очередь, подчеркнул, что Россия является для управления ключевым партнёром. Он сообщил, что накануне встретился с первым заместителем министра внутренних дел РФ и главой МЧС.