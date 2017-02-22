 

Лавров выступил против силового смещения неугодных режимов

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал прекратить силовое вмешательство в дела суверенных государств и смену неугодных режимов.

На встрече с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди российский министр отметил, что проблема беженцев становится все более серьезной. Лавров напомнил, что Россия ежегодно переводит 2 миллиона долларов на важные проекты управления.

"Хотим пожелать того, чтобы число беженцев и перемещенных лиц сокращалось, но это зависит не только и не столько от вашей работы, сколько от усилий всего мирового сообщества по устранению причин процессов массового перемещения людей. Это означает необходимость прекращения какого-либо силового вмешательства во внутренние дела суверенных государств, прекращения попыток навязывать свои порядки, менять режимы по геополитическим соображениям, полностью игнорируя волю самих народов", — сказал глава российского МИД.

Гранди, в свою очередь, подчеркнул, что Россия является для управления ключевым партнёром. Он сообщил, что накануне встретился с первым заместителем министра внутренних дел РФ и главой МЧС.

1231 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
23 Фев 8° / 3°
24 Фев 15° / 5°
25 Фев 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8399 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

Анкара заявила о разногласиях с Москвой по сирийским курдам
Лидера курдов посадили за оскорбление турецкого народа
Lenovo ликвидирует бренд Motorola
Мамедъяров: «Азербайджан обеспокоен терактами в Турции»
В небе над Сингапуром появилась «огненная радуга» видео
Слон несколько километров гнался за туристами видео
Организаторов теракта в аэропорту Стамбула приговорили к 3342 годам тюрьмы
Лавров выступил против силового смещения неугодных режимов
Виктор Янукович: «Я не изменял своему народу»
Рамиль Усубов назначил своего сына начальником Следственного управления МВД
МИД России отметит годовщину дипотношений с Азербайджаном
Контртеррористическая операция в Стамбуле: десятки арестованных
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Мамедъяров на переговорах с Чавушоглу
Взрыв в Иране: есть погибшие и раненые
В Баку 83-летняя женщина выпала с балкона
Еврокомиссия выделит деньги для проекта ТАР
Разбивший звезду Трампа приговорен к 20 суткам
Полицейские Нью-Йорка устроили погоню за быком видео
В штате Индиана 26 февраля объявлен Днем памяти жертв Ходжалы
Армения хочет и дальше покупать российское оружие в кредит
Представитель Госдепа на переговорах с Ильхамом Алиевым обновлено; фото
Рамиль Усубов назначил нового начальника полиции
Опасное сближение военных кораблей Турции и Греции Конфликт в Эгейском море
Министр обороны Армении о применении ракет «Искандер»