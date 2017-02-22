Жители и гости Сингапура могли наблюдать редкий природный феномен — «огненную радугу», сообщает The Daily Mail.

По словам очевидцев, она продержалась в небе около 15 минут.

«Огненная радуга» представляет собой один из видов гало: в небе появляется горизонтальная радуга на фоне легких облаков. Чтобы она образовалась, необходимо совпадение нескольких условий. Солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом, в небе должны быть перистые облака, а плоские шестигранные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально. Через ориентированные горизонтально кристаллы преломляются солнечные лучи, и таким образом облака «зажигаются».