Мамедъяров: «Азербайджан обеспокоен терактами в Турции»

Азербайджан серьезно обеспокоен террористическими актами в Турции, решительно осуждает их и находится рядом с братской Турцией. Об этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал в среду в Анкаре на международной конференции «Ходжалинский геноцид, преступления против человечества и терроризм».

Азербайджан как страна, пострадавшая от терроризма, осуждает все его формы и проявления, сказал министр.

Официальный Баку поддерживает все усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, внося свой вклад в эту деятельность, прилагает все усилия для восстановления в регионе мира и стабильности, сказал Мамедъяров.