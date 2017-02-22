Лидера курдов посадили за оскорбление турецкого народа

Турецкий суд вынес решение приговорить сопредседателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа к пяти месяцам тюремного заключения за унижение турецкой нации, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Демирташ признан виновным в «унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов». Данные нарушения, по мнению суда, он допустил ранее в ходе своих публичных выступлений.

С начала ноября прошлого года власти Турции задержали и арестовали более десятка членов ДПН в связи с подозрениями в их причастности к террористической деятельности или пропаганде терроризма. Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон, позволяющий лишать около 150 депутатов парламента неприкосновенности перед судебным преследованием. В списке лишившихся иммунитета есть и члены ДПН, и десятки депутатов от других партий, входящих в состав парламента, в том числе от правящей Партии справедливости и развития.