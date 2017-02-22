Анкара заявила о разногласиях с Москвой по сирийским курдам

Москва не разделяет позицию Анкары о том, что силы самообороны сирийских курдов связаны с террористической организацией ПКК, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык, в эфире телеканала NTV.

"Я слышал заявлении российской стороны о том, что РФ может работать с Турцией по сирийской Ракке…. Но насколько я вижу, освобождением Ракки сейчас больше интересуется коалиция. Интересы РФ больше в Алеппо и на западе Сирии. Неправильно использовать силы самообороны сирийских курдов в борьбе с другой террористической организацией. Мы объясняем России, что сирийская курдская Партия демократического союза – это та же ПКК, но не могу сказать, что нас хорошо понимают", — сказал Ышык.

Он добавил, что позиция новой администрации США по Сирии ближе к интересам Турции, чем позиция администрации экс-президента Барака Обамы.