 

В Баку будет без осадков

 

Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем временами пасмурно, в основном без осадков.

Местами возможен туман, умеренный юго-западный ветер сменится на порывистый северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 8-12° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в первой половине дня местами будут дожди, возможен снег. Подует порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

С 23 февраля до полудня 26 февраля в некоторых районах временами будет усиливаться западный и юго-западный ветер.

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