Шойгу о «ядерном щите» России

Стратегические ядерные силы России находятся на должном уровне и позволяют гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. Об этом, как передает корреспондент Росбалта, заявил на «правчасе» в Госдуме глава Минобороны Сергей Шойгу.

«В ракетных войсках стратегического назначения в боеготовном состоянии находятся 99% пусковых установок, из них 96% — в постоянной готовности к немедленному пуску», — проинформировал министр.

Он также заметил, что в прошлом году авиационные стратегические ядерные силы России пополнились четырьмя модернизированными стратегическими самолетами дальней авиации Ту-160 и Ту-95 МС.

«Группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота усилена ракетами и подводным крейсером стратегического назначения «Владимир Мономах», — добавил глава Минобороны.