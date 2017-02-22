В здании Сабунчинского районного суда начался подготовительный судебный процесс по делу еще одной группы генералов и начальников управлений МНБ. На скамье подсудимых оказались генералы МНБ Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мурватова, а также бывшие ответственные сотрудники МНБ Физули Алиев, Заур Мамедов, Натиг Алиев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов.

Новый судебный процесс во многом схож с судом над другой группой высокопоставленных сотрудников МНБ во главе с Акифом Човдаровым. Оба процесса проходят в одном и том же зале Сабунчинского районного суда, в том же составе судебной коллегии, и даже гособвинение представляет один и тот же прокурор. В сходстве и различии двух судебных процессов разбирался собственный корреспондент haqqin.az.

В начале судебного заседания адвокат генерала Субахира Гурбанова Азер Тагиев заявил о неудовлетворительном самочувствии своего подзащитного. Для медицинского обследования обвиняемый С.Гурбанов даже пригласил на свои средства двух врачей из Турции. Адвокат попросил суд учесть это обстоятельство и перевести генерала в медчасть СИЗО.

Стоит отметить, что на процессе по делу А.Човдарова адвокаты генерала представили аналогичное ходатайство. Различие было лишь в том, что врачи для Човдарова приглашались из Германии. Судья тогда ответил, что подобные вопросы не входят в компетенцию суда, а решаются в соответствии с внутренним уставом СИЗО.

Адвокат обвиняемого Физули Алиева Ильхам Асадов в своем выступлении пожаловался на противоправные действия в отношении своего подзащитного.

Он утверждал, что во время описи имущества у Физули Алиева было конфисковано родовое имение в Гяндже, подаренное его прадеду еще наместником российского императора на Кавказе. Неправомерным считает защитник и изъятие у обвиняемого имущества, приобретенного до его службы в МНБ.

Сам подсудимый Ф.Алиев заявил, что во время следственных мероприятий было неправильно записано имя его отца - Зульфугар вместо Зульфигар. Из-за этой описки был наложен арест на имущество совершенно постороннего человека - Физули Зульфугар оглу Алиева.

Адвокат Ильхам Асадов также попросил суд приобщить к материалам уголовного дела аудиозапись с признаниями бывшего сотрудника МНБ Кямала Сейфуллаева.

В суде отметили, что процесс начался благодаря письменным показаниям Кямала Сейфуллаева, в которых он признается, что передал два миллиона манатов сотрудникам МНБ. Однако спустя два дня после этого Кямал Сейфуллаев отказался от своих показаний и пытался сбежать из страны. Так что данная аудиозапись приобщена к материалам уголовного дела и в дополнительном рассмотрении не нуждается.

И.Асадов почему-то счел нужным сообщить, что однажды из-за его резких заявлений на другом судебном процессе неизвестные спалили его дачу. То ли в шутку, то ли всерьез адвокат признался, что опасается повторения этой истории.

Защитник обвиняемого Фархада Атаева Газанфар Рзаев напомнил суду, что все подозреваемые по этому делу являются военными, а по военным законам человек не может быть осужден за исполнение приказа вышестоящего начальства.

По словам адвоката, его подзащитный осуществлял прослушивание телефонных звонков по письменному приказу высокопоставленных сотрудников МНБ. Более того, под многими приказами стояла подпись экс-министра Эльдара Махмудова, а значит его необходимо вызвать в суд для дачи показаний.

Адвокат Субахира Гурбанова Адиль Исмайлов также отметил многочисленные нарушения во время подготовки материалов уголовного дела для суда. По его словам, он ознакомился лишь с 27 томами уголовного дела, однако этого оказалось достаточно, чтобы выявить ряд нарушений.

Адвокат считает, что следователи готовили дело к производству в спешке и показания большинства свидетелей отражены неверно. По словам А.Исмайлова, он даже обнаружил в материалах уголовного дела пустые листы, куда впоследствии, видимо, будет вписана информация, выгодная следствию.

В качестве нарушения адвокат указал и на то, что следователь одновременно брал показания у двух разных свидетелей. Учитывая перечисленные случаи несоблюдения закона при следствии, А.Исмайлов предложил суду вернуть дело на доследование.

После перерыва, продлившегося два с половиной часа, судебная коллегия объявила о завершении подготовительного заседания суда по уголовному делу генералов МНБ. Внесенные адвокатами ходатайства были отклонены, сроки ареста обвиняемых остались без изменений.

Следующее заседание суда по этому процессу состоится 28 февраля.