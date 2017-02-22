Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Армении Эдварда Налбандяна посетить Ереван, сообщает ТАСС.

«Глава МИД Армении пригласил меня посетить Ереван, — сказал журналистам глава российского дипведомства на открытии выставки, посвященной установлению дипотношений с Арменией, на которой присутствует и Налбандян. — Я принял приглашение».

«Время визита будет прорабатываться отдельно», — добавил Лавров.

Кроме того Лавров и Налбандян намерены обсудить подготовку визита президента Армении Сержа Саргсяна в Москву.



"Этот визит важен тем, что он проходит в преддверии предстоящего официального визита нашего президента в РФ. Думаю, мы уделим внимание вопросам подготовки этого визита", — сказал Налбандян на встрече с российским министром.

