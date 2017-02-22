Тело брата Ким Чен Ына пытались выкрасть из морга

В Сеуле считают, что получены новые доказательства причастности северокорейских спецслужб к убийству Ким Чен Нама. Речь идет о сообщениях малазийских СМИ о попытке проникновения в морг, где находится тело сводного брата правителя Северной Кореи.

Впрочем, ни личности злоумышленников, ни их национальность не установлены. Обвинять в этом Пхеньян, как минимум, преждевременно. С другой стороны, посол КНДР в Малайзии уже требовал незамедлительной выдачи тела Ким Чен Нама.

«Нам известно, что неизвестный пытался проникнуть в больничный морг, — цитирует шефа столичной полиции Халида Абу Бакара лондонский Guardian со ссылкой на местное издание MalayMail. — Мы должны были принять меры предосторожности…»

Охрана столичного морга усилена.