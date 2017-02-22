Самарский областной суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве заместителя начальника штаба ГУ МВД по Самарской области Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Двое подсудимых приговорены к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд постановил приговорить подсудимых Ахмадова и Фаталиева к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, подсудимого Бабаева — к 25 годам, Зохрабова — к 26 годам лишения свободы», — огласил приговор судья Михаил Кондаков.

Первые 10 лет лишения свободы Бабаев и Зохрабов должны будут отбывать в тюрьме.