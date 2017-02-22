 

NIKOIL | Bank продолжает успешно кредитовать предпринимателей

 

NIKOIL | Bank предлагает выгодное кредитование малого, среднего и крупного бизнеса. Стартовая сумма кредита начинается от 10 000 до 3 000 000 долларов США. Срок кредитования рассчитан от трех до шестидесяти месяцев, с годовой процентной ставкой от 10%. Помимо этого, банк гарантирует сокращенный пакет документов и короткие сроки рассмотрения кредитной заявки как в Баку, так и регионах страны.

NIKOIL | Bank продолжает также активно сотрудничать с Национальным фондом поддержки предпринимательства. Данные кредиты являются одним из основных мотивационных факторов развития производства и различных секторов сельского хозяйства Азербайджана.

Сумма кредита составляет от 5 000 до 6 000 000 манатов, срок кредита  от 6 до 120 месяцев, с годовой процентной ставкой в 6%.

Основными преимуществами данного кредитного продукта являются долгосрочность, льготный период и то, что суммы выдаются в национальной валюте. За 12 лет сотрудничества банком по линии НФПП было выдано 1 626 кредитов на сумму более 37 млн манатов.

NIKOIL | Bank  универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil

155 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
23 Фев 9° / 3°
24 Фев 14° / 4°
25 Фев 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8399 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

В Стамбуле задержан главный адвокат Гюлена
Россия планирует разместить дивизию на Курилах
Израиль призвал США отменить санкции против Азербайджана они о нас
В России осудили азербайджанца-вербовщика ИГИЛ
Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»
Новый министр оставил армянских солдат без сигарет
В Госдепе США пустуют более 100 постов
Бинали Йылдырым приветствовал депутатов парламента жестом «Бозкуртов» видео
В Узбекистане освобождают политзаключенных
Глава МИД Литвы: «Россия провоцирует конфликт в Нагорном Карабахе»
NIKOIL | Bank продолжает успешно кредитовать предпринимателей
Жириновский предложил обращаться к Путину «Ваше Величество»
Самарский суд приговорил азербайджанцев к пожизненному заключению Дело Гошта
Тело брата Ким Чен Ына пытались выкрасть из морга
Лавров едет в Ереван, а Саргсян в Москву фото
На скамье подсудимых генерал Субахир Гурбанов haqqin.az из зала суда
Шойгу о «ядерном щите» России
В Баку будет без осадков
Анкара заявила о разногласиях с Москвой по сирийским курдам
Лидера курдов посадили за оскорбление турецкого народа
Lenovo ликвидирует бренд Motorola
Мамедъяров: «Азербайджан обеспокоен терактами в Турции»
В небе над Сингапуром появилась «огненная радуга» видео
Слон несколько километров гнался за туристами видео
Организаторов теракта в аэропорту Стамбула приговорили к 3342 годам тюрьмы