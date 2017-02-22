NIKOIL | Bank продолжает успешно кредитовать предпринимателей

NIKOIL | Bank предлагает выгодное кредитование малого, среднего и крупного бизнеса. Стартовая сумма кредита начинается от 10 000 до 3 000 000 долларов США. Срок кредитования рассчитан от трех до шестидесяти месяцев, с годовой процентной ставкой от 10%. Помимо этого, банк гарантирует сокращенный пакет документов и короткие сроки рассмотрения кредитной заявки как в Баку, так и регионах страны.

NIKOIL | Bank продолжает также активно сотрудничать с Национальным фондом поддержки предпринимательства. Данные кредиты являются одним из основных мотивационных факторов развития производства и различных секторов сельского хозяйства Азербайджана.

Сумма кредита составляет от 5 000 до 6 000 000 манатов, срок кредита — от 6 до 120 месяцев, с годовой процентной ставкой в 6%.

Основными преимуществами данного кредитного продукта являются долгосрочность, льготный период и то, что суммы выдаются в национальной валюте. За 12 лет сотрудничества банком по линии НФПП было выдано 1 626 кредитов на сумму более 37 млн манатов.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

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