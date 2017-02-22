Глава МИД Литвы: «Россия провоцирует конфликт в Нагорном Карабахе»

Проводимая Россией внешняя политика несет угрозу миру во всем мире. Такое мнение на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 21 февраля, в Нью-Йорке высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики, передает ТАСС.

По его словам, с окончанием «холодной войны» идеологическое противостояние в Европе сохранилось. Линкявичюс заявил о том, что Россия провоцирует застаревшие конфликты в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Грузии и «продолжает военную агрессию против Украины».

«Для разрешения конфликтов в Европе необходимо использовать все возможности региональных и международных организаций, а также средства дипломатического воздействия, включая санкции», — полагает глава МИД Литвы.