В Узбекистане освобождают политзаключенных

В Узбекистане 22 февраля освобожден бывший главный редактор газеты «Эрк» Мухаммад Бекжан (Бекжанов), который находился в заключении с 1999 года.

Как сообщила «Фергане» его дочь Айгуль Бекжан, ее отец выпущен из колонии в городе Зарафшан буквально полчаса назад и сейчас вместе с родственниками направляется в Ташкент. Семья Бекжана — супруга и дочери, проживающие в США, — с нетерпением ждет его после почти 18-летнего отсутствия.

Мухаммаду Бекжану 62 года, 17 последних лет он находится в колонии. Он брат Мухаммада Салиха — оппозиционера, лидера Народного движения Узбекистана. В 1999 году Бекжана арестовали, обвинив в причастности к взрывам в Ташкенте 16 февраля 1999 года. Бекжан полностью отрицал все обвинения. Во время следствия его жестоко пытали, письменное заявление об этом было тайно вынесено из зала суда. Тогда впервые в истории независимого Узбекистана информация о пытках в тюрьмах стала достоянием широкой общественности.