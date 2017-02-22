 

В Госдепе США пустуют более 100 постов

 

В  Госдепартаменте США остается более 100 вакантных управленческих постов. Как пишет Washington Times, на большинство ныне вакантных постов послов пока не названы возможные кандидаты. При этом в пресс-службе Госдепа комментировать эти данные отказались.

Один из источников газеты подчеркнул, что назначения на ключевые посты занимают время. Он отметил, что карьерные дипломаты среднего звена исполняют самые разные обязанности управляющих постов в большинстве бюро департамента, включая управление по военно-политическим делам, бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений, международный контроль за наркотиками и правопорядком.

При этом издание отмечает, что нынешняя администрация может вообще пойти на существенную реорганизацию Госдепа и ликвидировать некоторые высокие должности.

Тем не менее, отмечает издание, семь из девяти позиций в руководстве первого звена Госдепа вакантны. Газета отмечает, что журналисты даже не могут получать в тех же объемах, что раньше, комментарии на свои вопросы, так как последний традиционный брифинг Госдепа состоялся 19 января.

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