 

Новый министр оставил армянских солдат без сигарет

 

В Армении солдатам перестанут выдавать сигареты и спички. Решение о внесении соответствующих изменений в существующие стандарты продовольственного обеспечения в мирное время будет рассмотрено на заседании правительства 23 февраля. Проект представит министр обороны Виген Саркисян, сообщает Новости-Армения.

Проект представлен в соответствии с требованиями рамочной Конвенции ВОЗ о борьбе с курением, которую Армения ратифицировала в 2004 года, а также государственной программы Армении по борьбе с курением.

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