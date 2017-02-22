Новый министр оставил армянских солдат без сигарет

В Армении солдатам перестанут выдавать сигареты и спички. Решение о внесении соответствующих изменений в существующие стандарты продовольственного обеспечения в мирное время будет рассмотрено на заседании правительства 23 февраля. Проект представит министр обороны Виген Саркисян, сообщает Новости-Армения.

Проект представлен в соответствии с требованиями рамочной Конвенции ВОЗ о борьбе с курением, которую Армения ратифицировала в 2004 года, а также государственной программы Армении по борьбе с курением.