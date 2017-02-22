Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»

Москва выступает за поиск взаимоприемлемых путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе ранее принятых решений, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, разумеется, обменялись мнениями о ситуации в Закавказье, включая нынешнее состояние дел в нагорно-карабахском урегулировании. Россия выступает за то, чтобы продолжать искать взаимоприемлемые развязки этого конфликта в полном соответствии с теми документами, которые за последние годы подписывались с участием президентов Армении и Азербайджана и руководителей трех стран-сопредседателей минской группы ОБСЕ — России, США и Франции ", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.