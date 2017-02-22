В России осудили азербайджанца-вербовщика ИГИЛ

В Республике Коми на длительный срок осужден вербовщик террористической организации «Исламское государство» азербайджанец Рамиль Мирзамов, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

«Суд признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования либо участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской деятельности», — говорится в решении российского военного суда.

Уголовное дело Мирзамова рассмотрел Московский окружной военный суд на выездном совещании в Коми — по месту совершения правонарушений.

Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного университета к участию в деятельности международной террористической организации, двое из которых в конце весны 2014-го уехали из Российской Федерации и выступили на стороне боевиков в Ираке и Сирии.

Еще двое отказались от мысли вступить в ряды ИГИЛ и дали изобличающие Мирзамова показания.

Кроме того, как следует из материалов дела, Мирзамов с 2013 по 2014 год публиковал в соцсети «ВКонтакте» материалы, призывающие к совершению насилия к тем, кто не исповедует ислам.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — подчеркнули в пресс-центре российского военного суда.

Мирзамов находился в международном розыске и был схвачен сотрудниками органов безопасности на территории Дагестана.

Отметим, что свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал.