 

В России осудили азербайджанца-вербовщика ИГИЛ

Автор: Отдел информации 

В Республике Коми на длительный срок осужден вербовщик террористической организации «Исламское государство» азербайджанец Рамиль Мирзамов, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

«Суд признал Р.Мирзамова виновным в склонении лиц к организации незаконного вооруженного формирования либо участию в нем и публичным призывам к ведению экстремистской деятельности»,  говорится в решении российского военного суда.

Уголовное дело Мирзамова рассмотрел Московский окружной военный суд на выездном совещании в Коми — по месту совершения правонарушений.

Кроме того, находясь в Ухте, он склонял четверых студентов местного университета к участию в деятельности международной террористической организации, двое из которых в конце весны 2014-го уехали из Российской Федерации и выступили на стороне боевиков в Ираке и Сирии.

Еще двое отказались от мысли вступить в ряды ИГИЛ и дали изобличающие Мирзамова показания.

Кроме того, как следует из материалов дела, Мирзамов с 2013 по 2014 год публиковал в соцсети «ВКонтакте» материалы, призывающие к совершению насилия к тем, кто не исповедует ислам.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — подчеркнули в пресс-центре российского военного суда.

Мирзамов находился в международном розыске и был схвачен сотрудниками органов безопасности на территории Дагестана.

Отметим, что свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый не признал.

466 просмотров


Старости
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Новый курс: 1,74 маната за доллар
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
23 Фев 9° / 3°
24 Фев 14° / 4°
25 Фев 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8399 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

В Стамбуле задержан главный адвокат Гюлена
Россия планирует разместить дивизию на Курилах
Израиль призвал США отменить санкции против Азербайджана они о нас
В России осудили азербайджанца-вербовщика ИГИЛ
Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»
Новый министр оставил армянских солдат без сигарет
В Госдепе США пустуют более 100 постов
Бинали Йылдырым приветствовал депутатов парламента жестом «Бозкуртов» видео
В Узбекистане освобождают политзаключенных
Глава МИД Литвы: «Россия провоцирует конфликт в Нагорном Карабахе»
NIKOIL | Bank продолжает успешно кредитовать предпринимателей
Жириновский предложил обращаться к Путину «Ваше Величество»
Самарский суд приговорил азербайджанцев к пожизненному заключению Дело Гошта
Тело брата Ким Чен Ына пытались выкрасть из морга
Лавров едет в Ереван, а Саргсян в Москву фото
На скамье подсудимых генерал Субахир Гурбанов haqqin.az из зала суда
Шойгу о «ядерном щите» России
В Баку будет без осадков
Анкара заявила о разногласиях с Москвой по сирийским курдам
Лидера курдов посадили за оскорбление турецкого народа
Lenovo ликвидирует бренд Motorola
Мамедъяров: «Азербайджан обеспокоен терактами в Турции»
В небе над Сингапуром появилась «огненная радуга» видео
Слон несколько километров гнался за туристами видео
Организаторов теракта в аэропорту Стамбула приговорили к 3342 годам тюрьмы