 

Израиль призвал США отменить санкции против Азербайджана они о нас

Автор: Отдел информации 

Израильское издание Jerusalem Post опубликовало материал, посвященный азербайджано-американским отношениям. Автор статьи Рауль Лоури Контрерас призывает США отказаться от 907-й поправки, начать оказывать Азербайджану реальную помощь как своему основному партнеру в регионе и другу Израиля, а также положить конец армянской оккупации.

«Наличие в неспокойном регионе мусульманского друга, который позволяет сосуществовать всем религиям, является ценным активом для США, Израиля и всего мира, - пишет автор. – Израиль и Азербайджан близки. Азербайджан, как и Израиль, расположен в опасном месте. К тому же соседняя Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана, который соседствует также с Россией и Ираном – странами, которые в прошлом вторглись в Азербайджан и поделили его между собой. Россия и сейчас продолжает активно участвовать в событиях на Кавказе, как это было сотни лет тому назад. Иран заявляет о «братских» отношениях с Азербайджаном, но публично порицает тесные отношения Азербайджана с Израилем.

Азербайджан важен в стратегическом и географическом плане, так как это единственная страна в мире, которая граничит и с Россией, и с Ираном, а также как один из крупнейших производителей нефти и природного газа. Помимо географии и энергетики, Азербайджан остается ключевым партнером США в сложном регионе и имеет религиозную терпимость мирового класса – уникальную для мусульманского мира. 

Новая администрация Трампа имеет возможность помочь своему союзнику Израилю и взять в союзники богатый нефтью Азербайджан. Израиль нуждается в азербайджанской нефти, а Азербайджан строит свою самооборону на закупках вооружения у Израиля. США запрещено поставлять оружие в Азербайджан в соответствии с действующим законодательством. Запрет был введен в 1992 году.

Осенью 1992 года, всего через год после того, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, профессиональные лоббисты от небольшого армяно-американского сообщества убедили Конгресс запретить негуманитарную экономическую помощь и продажу оружия в Азербайджан. Была принята 907-я поправка к Закону о поддержке свободы. Их аргумент: Азербайджан вел «незаконную блокаду» в отношении Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Лоббисты убедили контролируемый демократами Конгресс, хотя информация о блокаде была неправдой.

Никто не голодал. В утверждениях о блокаде не было ни слова правды. Сотни километров границы между Арменией и Грузией оставались открытыми. Через эту границу поступала помощь из России, а также через южную границу с Ираном. Тем не менее, 907-я поправка остается в силе и сейчас, 25 лет спустя. 

Между тем, армянское лобби продолжает настаивать на своем. Недавно армянский писатель Арег Галстян, руководитель российского Центра американских исследований заявил, что «в США было запрещено оказывать помощь Азербайджану из-за агрессивных действий против армян Нагорного Карабаха и незаконной блокады границы с Арменией».

Галстян не понимает, что страна, в которую вторглись, не обязана кормить страну, которая вторглась. Закрытие границы со страной-агрессором является логичным действием защищающейся страны.

За годы запрета США выдали Армении помощь в размере 2 миллиардов долларов, а Азербайджан поддерживали только «гуманитарно».

Конгресс предусматривает процедуру отказа от прав, которой воспользовались президенты Джордж Буш и Барак Обама, чтобы предоставить некоторую помощь Азербайджану. Президент Дональд Трамп несомненно будет продолжать выдавать отказы. 

Но лучшим решением республиканцев был бы отказ от 907-й поправки, чтобы проамериканский Азербайджан получил больше военной помощи. Азербайджан покупает оружие у Израиля, Израиль покупает нефть у Азербайджана. Азербайджан покупает оружие у России. Азербайджан платит наличными. 

Недавно премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Азербайджан. В тот же день в Израиль из Азербайджана потекла нефть по 1700-километровому трубопроводу. А чуть ранее Азербайджан объявил о покупке системы «Железный купол» у Израиля.

Азербайджан и Израиль сталкиваются со схожими реальными угрозами – от Армении и Ирана соответственно. Азербайджан и Израиль имеют важное значение для США.

США должны обратить пристальное внимание на азербайджано-израильские отношения. В связи с этим США повезло, что новым госсекретарем является Рекс Тиллерсон – кто среди американцев может быть лучше проинформирован о проблемах на Ближнем Востоке, России и Кавказа. Опыт Тиллерсона в ведении бизнеса с Россией и Азербайджаном является бесценным.

Это, вероятно, не случайно, что американский генерал Джо Данфорд недавно встретился с российским генералом Валерием Герасимовым в Баку. Из всех возможных мест был выбран Азербайджан.

Помимо военной помощи, США и НАТО могли бы обеспечить военную подготовку и поддержку Азербайджану. А еще важнее, если Трамп и Тиллерсон станут сопредседателями Минской группы ОБСЕ, чтобы положить конец 25-летней оккупации Арменией одной пятой части территории Азербайджана.

Мир может обогатить и стабилизировать весь регион. Вот как важно присутствие США.

Наличие в неспокойном регионе мусульманского друга, который позволяет сосуществовать всем религиям, является ценным активом для США, Израиля и всего мира. Секретарь Тиллерсон знает об этом. Тоже самое должны понять Россия, Армения и Иран».

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