Baku Business Factory (BBF) и британская TransTech Capital LLP подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие директор BBF Аловсят Муслимов, член правления Анар Аскеров, основной партнер TransTech Capital Симон Робесон и венчурный партнер Махмут Н.Синоплу, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Кэрол Крофтс, торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, представители посольства, а также проектов, поддерживаемых BBF.

На открытии церемонии подписания Аловсят Муслимов заявил, что в настоящее время интерес азербайджанской молодежи к бизнесу стремительно растет: "Этому способствует как динамика экономического роста в стране, так и рост количества государственных и частных учреждений, поддерживающих стартапы. Вот уже долгое время ведутся значительные работы по стимулированию интереса молодежи к инновационному бизнесу".

Он отметил, что Baku Business Factory – инкубационный бизнес-центр, несущий социальную миссию и поддерживающий бизнес-идеи молодежи: "Нашей основной целью является развитие бизнес-мышления молодежи и обеспечение их материально-технической базой. Таким образом, поддерживая в качестве частного сектора успешные государственные программы, направленные на диверсификацию экономики страны и развитие ненефтяного сектора, мы пытаемся внести свой вклад в еще большее укрепление экономики страны".

А.Муслимов также подчеркнул, что одним из приоритетных вопросов для BBF является усиление международных связей для поддержки выхода стартапов центра на международный рынок и обмена опытом на международной арене: "С этой целью мы провели встречи с представителями многих зарубежных стран и иностранных компаний, и сегодня рады подписать меморандум о взаимопонимании с TransTech Capital. Основные предметы нашего соглашения - обучающие программы, менторские услуги, будущие бизнес-предложения, финансирование, совместное инвестирование для потенциального сотрудничества, технологическая поддержка и другие возможности сотрудничества - являются серьезными факторами для развития и использования международного опыта не только для стартапов, но и для BBF".

Симон Робесон на церемонии открытия заявил, что TransTech Capital инвестирует в научно-инженерные инновации: "В Британии мы инвестируем в стартапы и бизнесы, достигшие определенного уровня развития. Мы занимаемся этим с 1983 года".

Он сообщил, что подписание меморандума между TransTech Capital и Baku Business Factory выражает желания и обязательства, направленные на создание для инновационных компаний Азербайджана возможностей по использованию соответствующих знаний и сетей, а также оказание взаимной поддержки в этой области: "Объединение знаний и усилий TransTech Capital и Baku Business Factory позволит обеспечить основные средства для достижения единой цели".

Он также отметил поддержку Посольства Великобритании в Азербайджане по налаживанию партнерских связей: "Мы выражаем им признательность за эту поддержку. В то же время благодарим торгового посланника премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессу Эмму Николсон за то, что она выделила в своем плотном графике время для поддержки этой инициативы".

Торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон в своем выступлении подчеркнула успешное развитие Азербайджана. По ее словам, Азербайджан и Великобритания имеют широкие связи, и сотрудничество между странами развивается по восходящей линии.

Баронесса подчеркнула, что Baku Business Factory – это место, где рождаются новые идеи и поддерживается развитие стартапов. По ее словам, подписание меморандума между TransTech Capital и Baku Business Factory внесет вклад в развитие связей между странами.

В рамках подписанного документа BBF и TransTech Capital будут сотрудничать в направлении обеспечения максимального использования своего научно-инженерного потенциала в целях оказания помощи Азербайджану.

Сотрудничество компаний-партнеров охватит сферу информационных технологий, обучающие программы, индивидуальные тренинги, будущие бизнес-предложения, финансирование, совместное инвестирование для потенциального сотрудничества, иные направления.

Напомним, Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в поддержании бизнес-инициатив молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, в рамках миссии по развитию бизнес-мышления, а также предоставлении им финансовой базы для развития навыков ведения бизнеса в Азербайджане.

Молодые люди с новыми идеями и предприниматели могут реализовать различные бизнес-идеи и стартапы в BBF, где им, помимо офисных помещений с необходимыми средствами коммуникации, предлагается менторская и финансовая поддержка, различные тренинги.

BBF недавно принял решение о создании технологического отдела с целью оказания помощи молодым людям с новыми идеями и проектами, основанными на инновационных научных знаниях и предусматривающими создание интеллектуальной собственности.

Компания TransTech специализируется в сфере научно-инженерных инноваций и сотрудничает с рядом ведущих технических научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений с инженерным уклоном Великобритании и Европы. Она является членом удостоенного наград MTI Partners, который инвестирует в науку и технологию в университетах с 1983 года, и ее команда состоит из способных решить любые проблемы опытных руководителей, специализирующихся в области технологий.

Компания обладает большим опытом в области разработки четких и общепринятых процедур коммерциализации технологий и ориентирована на передачу своих сетей, научно-инженерных инноваций, знаний и опыта по коммерциализации академическим учреждениям и другим ведущим участникам сектора в Азербайджане.