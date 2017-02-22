Жириновский: «Эрдоган мне лично заявил, что Турция покинет НАТО»

Лидер ЛДПР и ее фракции в Госдуме Владимир Жириновский утверждает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ему, что Анкара в будущем собирается выйти из НАТО, передает Интерфакс.

«Я с президентом Эрдоганом разговаривал — он мне лично сказал, что Турция в перспективе выйдет из НАТО», — сообщил Жириновский на заседании Госдумы в среду, выступая в рамках «правительственного часа» с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По мнению Жириновского, фактически сложился союз Россия — Турция — Иран, существование которого лидер ЛДПР считает целесообразным.