В преддверии новой серии встреч по карабахскому урегулированию в Москве глава МИД Армении Эдвард Налбандян дал интервью телерадиокомпании Deutsche Welle. Он стал гостем программы «Немцова. Интервью», которую ведет Жанна Немцова, дочь убитого российского политика Бориса Немцова.

Напомним, сегодня, 22 февраля, главы внешнеполитических ведомств России и Армении Сергей Лавров и Эдвард Налбандян проводят переговоры в Москве, где обсуждаются вопросы двусторонних отношений и работа по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Планируется также визит Мамедъярова в Россию.

Беседа Жанны Немцовой с Эдвардом Налбандяном получилась крайне интересной и эмоциональной. К примеру, глава МИД Армении неожиданно заявил, что карабахский конфликт вызван не территориальным спором, а вопросом о правах человека. Такой ответ прозвучал на вопрос Немцовой о том, как мог бы выглядеть компромисс между Арменией и Азербайджаном по вопросу территориального спора.

«Вы знаете, вы, видимо, очень хорошо подготовились к интервью, но по Карабаху вы задали вопрос, который не соответствует сути конфликта. Это не территориальный спор, это вопрос о правах человека», - заявил Налбандян.

Возмущенный армянский министр также заявил, что именно Азербайджан представляет ситуацию так, что это якобы территориальный спор, а Немцова подготовила этот вопрос из азербайджанских источников.

По словам Налбандяна, «это вопрос о правах человека, об основополагающем праве на самоопределение». Армянский министр отметил, что США, Россия и Франция - то есть от имени ЕС - выработали общий подход к тому, как этот конфликт может быть урегулирован.

«И они предложили его сторонам конфликта, а стороны конфликта – это прежде всего Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения. Эти подходы отражены в пяти заявлениях, которые сделали президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - США, Франции и России. И мы со стороны Армении заявляли и заявляем, что готовы на этой основе идти на урегулирование».

Ведущей пришлось несколько раз прерывать спич Налбандяна и задавать один и тот же вопрос: Как, по мнению армянской стороны, может выглядеть компромисс, что предлагается, что вас устроит?

«Это не Армения предлагает, это они (сопредседатели МГ ОБСЕ – haqqin.az) предлагают: три принципа. Первый - принцип неприменения силы или угрозы силой. Как вы знаете, Азербайджан продолжает ежедневно угрожать применить силу и применяет ее. Второй - право на самоопределение. И третий принцип - это территориальная целостность».

Здесь ведущая вновь прервала Налбандяна, задав вопрос, который поставил армянского министра в тупик: О территориальной целостности какой страны идет речь?

Глава МИД Армении, заметно обескураженный таким напором журналиста, заявил на это, что речь идет о территориальной целостности всех вообще как принцип международного права.

Затем он обвинил Азербайджан в том, что …Баку по-своему интерпретирует принцип территориальной целостности. По мнению Налбандяна, «суть проблемы - это самоопределение Нагорного Карабаха, который провел в соответствующее время референдум, и на этом референдуме население проголосовало за это». Тем самым армянский министр открыто заявил о неприятии принципа территориальной целостности, хотя сам ранее признавал, что это элемент урегулирования.