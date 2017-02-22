В беседе с haqqin.az известный юрист Анар Багиров прокомментировал сенсационные высказывания Эдварда Налбандяна в беседе с известной журналисткой Жанной Немцовой о том, что карабахский конфликт – это вопрос прав человека, а не территориальный спор.

Почему Армении не выгодно говорить о территориальном споре?

«Все очень просто. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, а эту аксиому прекрасно осознают лидеры Армении, что косвенно подтверждают высказывания главы их МИД; его суждения о «вопросе прав человека» - яркое свидетельство отсутствия надлежащих аргументов, хоть как-то обосновывающих вопрос правомочности изменения территориальной целостности Азербайджана», - отметил Багиров.

По словам азербайджанского правоведа, согласно принципу uti possidetis, бывшие границы Азербайджанской ССР, куда входил и Нагорный Карабах, были определены как новые границы Азербайджанской Республики. Никакие сомнения, высказанные по этому вопросу, не были оправданными.

«Принцип uti possidetis произошел от принципа эффективности в обычном международном праве и, как минимум, существенно подвергнут его влиянию. Это означает, что краткосрочные и временные изменения в административной ответственности не могут иметь территориальных последствий по международному праву. Твердо установленные и эффективные административные границы являются ключевыми критериями. В случае с распадом СССР это были границы союзных республик.

Кроме того, данное заключение согласуется с эволюцией международных организаций, а именно Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или Совета Европы, которые также утвердили, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана», - подчеркивает эксперт.

Продолжая тему, Багиров отметил, что в конкретном случае с Нагорным Карабахом перед нами конфликт, где все население государства, согласно международному праву, было населением СССР до создания в 1991 году Азербайджанской Республики.

«С созданием Азербайджанского государства народонаселение Азербайджана приобрело признаки населения страны, в строгом смысле – это население Азербайджанской Республики. Жители Нагорного Карабаха, в силу этого факта, сформировали неотъемлемый компонент азербайджанского народа. Очевидно, ни в советское время, ни в период независимой Азербайджанской Республики они не составляли сепаратного народа государства, так как не было должным образом созданного карабахского государства. Соответственно, они не имели внешнего права на самоопределение (в форме права на отделение), которое народы государства могли требовать».

Эксперт отмечает, что изменение государственных границ возможно лишь путем референдума на основании волеизъявления всего азербайджанского народа, включая карабахских армян.

«Это означает, что граждане Азербайджана как единое целое могут быть призваны решить вопрос о статусе Нагорного Карабаха, хотя позитивное голосование в настоящее время является нереальным, народ Азербайджана никогда не согласится с потерей своей исконной территории.

Как неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев, наша позиция предельно проста: только после безоговорочного и безусловного освобождения оккупированных районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, в будущем речь может пойти речь лишь о самом высоком статусе автономии. Эта позиция выражает волю народа Азербайджана, соответствует всем общепризнанным принципам международного права, а самое основное - является прежде всего справедливой и обоснованной», - заключил Анар Багиров.