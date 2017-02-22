 

Чем Азербайджан будет сбивать «Искандеры»? Реакция на заявление министра обороны Армении

Автор: Спартак Гасанов, Джейхун Наджафов 

Вооруженные силы Азербайджана имеют в своем арсенале системы, способные уничтожить вражеские ракеты и нанести непоправимый урон жизненно важной инфраструктуре противника, отметил для haqqin.az военный эксперт полковник Шаир Рамалданов, комментируя выступление в российской печати министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Как уже сообщал haqqin.azСаркисян вновь шантажировал Азербайджан применением ракетных комплексов «Искандер».

Виген Саркисян

Полковник привел в пример русскую прибаутку: «Собака, чего лаешь? - Волков пугаю. - Собака, чего хвост поджала? - Волков боюсь». «Угрозы «Искандерами» носят психологический характер. В Ереване понимают, что азербайджанская сторона намного превосходит армянскую по мощи, вооружению, подготовке личного состава и прочим параметрам», - подчеркнул Рамалданов.

Что касается комплексов «Искандер», то у них есть два преимущества: дальность действия и способность нести ядерные боеголовки. «Понятно, что ни одна страна мира не даст Армении ядерную начинку. Но сами по себе эти ракеты не обладают какой-то особой боевой мощностью. Причем на военном параде в Ереване продемонстрировали устаревшие ракеты второго поколения, а сейчас уже выпущены системы пятого поколения. Для того чтобы попытаться разрушить инфраструктуру «Искандерами», необходимо много ракет. Кстати отмечу, что несмотря на слова армянского министра, крайне сомнительно, что у этой страны на вооружении вообще есть «Искандеры». По многим данным, эти комплексы состоят на вооружении российской базы в Гюмри».

Рамалданов подчеркнул, что даже такая система как «Град» дальностью в 21 км способна нанести намного больший ущерб противнику, чем «Искандеры».

Военный эксперт отметил, что в арсенале азербайджанской армии есть системы, способные сбивать ракеты и наносить ответные разрушительные удары.

«Азербайджанская армия строит свою стратегию на минимизации потерь в живой силе в случае боевых действий. Это наша стратегическая линия, которая отрабатывается в ходе учений, подготовки личного состава. События последних лет свидетельствуют, что эта стратегия успешно реализуется, в отличие от Армении, где прошли акции протеста, связанные с большими потерями в живой силе на линии фронта», - сообщил Рамалданов.

3905 просмотров


Старости
Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»
Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
23 Фев 9° / 3°
24 Фев 14° / 4°
25 Фев 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7447 AZN
1 EUR   =   1.8399 AZN
1 RUB   =   0.0304 AZN


Новостная лента

Путин и Эрдоган обсудят поставки С-400
В Сальяне мужчина голыми руками задушил волка видео
На шахматной доске лишь трое: США, Китай и Россия по Бжезинскому
Нетаньяху полетел в Австралию в облет Индонезии
Центробанк сохранил курс маната
Нефтяная элита на мероприятии SOCAR в Лондоне видео
При артобстреле погиб азербайджанский солдат
Карманник обворовывал женщин в бакинском метро видео
Чем Азербайджан будет сбивать «Искандеры»? Реакция на заявление министра обороны Армении
Турецким офицерам разрешили носить тюрбаны
Лавров наградил Налбандяна
Карабахский конфликт: территориальный спор или война за права человека? экспертная оценка
Армения отказывается от территориальных споров с Азербайджаном Налбандян в «ловушке» Немцовой
Жириновский: «Эрдоган мне лично заявил, что Турция покинет НАТО»
Британцы будут инвестировать в стартапы азербайджанской молодежи фото
Госминистр Японии на переговорах с Ильхамом Алиевым
В Стамбуле задержан главный адвокат Гюлена
Россия планирует разместить дивизию на Курилах
Израиль призвал США отменить санкции против Азербайджана они о нас
В России осудили азербайджанца-вербовщика ИГИЛ
Лавров: «Россия ищет пути урегулирования карабахского конфликта»
Новый министр оставил армянских солдат без сигарет
В Госдепе США пустуют более 100 постов
Бинали Йылдырым приветствовал депутатов парламента жестом «Бозкуртов» видео
В Узбекистане освобождают политзаключенных