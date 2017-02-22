Вооруженные силы Азербайджана имеют в своем арсенале системы, способные уничтожить вражеские ракеты и нанести непоправимый урон жизненно важной инфраструктуре противника, отметил для haqqin.az военный эксперт полковник Шаир Рамалданов, комментируя выступление в российской печати министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Как уже сообщал haqqin.az, Саркисян вновь шантажировал Азербайджан применением ракетных комплексов «Искандер».

Полковник привел в пример русскую прибаутку: «Собака, чего лаешь? - Волков пугаю. - Собака, чего хвост поджала? - Волков боюсь». «Угрозы «Искандерами» носят психологический характер. В Ереване понимают, что азербайджанская сторона намного превосходит армянскую по мощи, вооружению, подготовке личного состава и прочим параметрам», - подчеркнул Рамалданов.

Что касается комплексов «Искандер», то у них есть два преимущества: дальность действия и способность нести ядерные боеголовки. «Понятно, что ни одна страна мира не даст Армении ядерную начинку. Но сами по себе эти ракеты не обладают какой-то особой боевой мощностью. Причем на военном параде в Ереване продемонстрировали устаревшие ракеты второго поколения, а сейчас уже выпущены системы пятого поколения. Для того чтобы попытаться разрушить инфраструктуру «Искандерами», необходимо много ракет. Кстати отмечу, что несмотря на слова армянского министра, крайне сомнительно, что у этой страны на вооружении вообще есть «Искандеры». По многим данным, эти комплексы состоят на вооружении российской базы в Гюмри».

Рамалданов подчеркнул, что даже такая система как «Град» дальностью в 21 км способна нанести намного больший ущерб противнику, чем «Искандеры».

Военный эксперт отметил, что в арсенале азербайджанской армии есть системы, способные сбивать ракеты и наносить ответные разрушительные удары.

«Азербайджанская армия строит свою стратегию на минимизации потерь в живой силе в случае боевых действий. Это наша стратегическая линия, которая отрабатывается в ходе учений, подготовки личного состава. События последних лет свидетельствуют, что эта стратегия успешно реализуется, в отличие от Армении, где прошли акции протеста, связанные с большими потерями в живой силе на линии фронта», - сообщил Рамалданов.