Сотрудниками отдела полиции Бакметрополитена задержан карманник, обворовывавший женщин в метро.

Как сообщает телеканал ARB, потерпевшая Шола Юсифова обратилась в полицию с заявлением, в котором указала, что во время поездки от станции «Гянджлик» к станции «Кероглу» у нее украли сумку, в которой находились деньги и банковские карты.

По заявлению начались оперативно-розыскные и следственные мероприятия, в ходе которых на записях с камер наблюдения полицейские обнаружили подозреваемого, которого вскоре задержали.

Выяснилось, что вором является ранее судимый «профессиональный» карманник 29-летний Ядигяр Рустамов.

Ведется расследование.