 

Нетаньяху полетел в Австралию в облет Индонезии

 

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был вынужден затратить на полет из Сингапура в Сидней на несколько часов больше, чтобы миновать воздушное пространство Индонезии, пишет The Guardian.

При том что в среднем перелет из Сингапура в Сидней занимает 8-9 часов, время полета самолета израильского премьера составило 11 часов, чтобы не нарушить воздушное пространство Индонезии.

Компании «Эль Аль», которая занимается перевозкой Нетаньяху, запрещено пересекать воздушное пространство многих мусульманских стран, а Индонезия является страной с самым большим числом людей, исповедующих ислам, в регионе — 240 млн. У страны нет никаких официальных отношений с Израилем.

На предложения Израиля «нормализовать отношения» между двумя странами индонезийское правительство заявляло, что они наладятся только в том случае, если «Палестина получит независимость».

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