А не ждет ли Америку и весь западный мир нечто похожее тому, что пережили в недавнем историческом прошлом Советский Союз и вместе с ним социалистический мир, а также ориентированные на них афроазиатские и латиноамериканские пространства развивающихся стран, запугивают обывателя западные политики и вся журналистская рать.

Этим вопросом задаются и на постсоветском пространстве, тем более что вся демократическая пресса только и занята тем, что живописует ляпы нестандартного американского президента, забывая о том, что пока он не предпринял ни одного шага вне рамок существующих законов.

Например, вызвавшее шок у западноевропейских лидеров заявление о том, что НАТО сыграло свою историческую роль и теперь в нем нет особой нужды. Разве это не так? НАТО должны были распустить вместе с Варшавским договором – такова была советско-американская договоренность. И в достижении понимания и согласия по вопросу стратегического порядка особая роль принадлежала меняющемуся миропорядку.

Двухполюсный американо-советский диктат также препятствовал глобализирующемуся миру, как сегодня однополярный, американский, сколько бы раз мы ни вставляли перед ним приставку «супер».

Не было бы Трампа, явился бы кто-нибудь другой. Не пришлось бы раскошеливаться на содержание Атлантического альянса по два процента с брата, наскребли бы сами американцы. Небось не померли бы с голодухи. Существующему мироустройству тесно в границах однополярного миропорядка. Суть общемировой тенденции развития заключалась не в смене или разделе интересов супердержав или одной единственной глобальной державы, а в поисках приемлемого для всех гармоничного мироустройства. Предшествовавший мир разделяли не только пограничные столбы, но прежде всего и главным образом непримиримые идеологии, не оставлявшие шансов политическому сотрудничеству. Торжество Америки, победившей Советский Союз, не означало и, как выясняется, не могло означать торжества американизма.

Как быть без США?

Драматизм ситуации как раз и заключается в том, что человечество переживает этап глубочайшего кризиса, и США отнюдь не являются исключительной частью его. Таков итог деидеологизации мира – социализм пал под ударами воинствующего американизма. США дружно провозглашена глобальной державой, но она не стала флагманом человечества. Стать вровень в военном отношении с Америкой значит обречь себя на изнурительную и преждевременную смерть. А все остальное, что заключено в слове демократия в достаточной мере имеется и в Европе.

К тому же накопленный опыт позволяет сделать вывод, что путь к вожделенной демократии, как ни крути, лежит через преодоление исторического опыта народов, например, постсоветского пространства. А он, опыт сей, ничем, кроме восточного авторитаризма они не располагает. Такова ситуация, если это не кризис идей, то с чем столкнулось мировое сообщество в политическом тупике?

На одном из последних дискуссий на российском телеканале заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (наш земляк, начинавший свою успешную журналистскую карьеру в Баку) задал своим коллегам вопрос, на который, увы, не нашлось ответа. Суть вопроса заключалась в следующем: «Вот тут все говорят о том, что США уходят или должны уйти. А как вы себе это представляете, господа, этот мир без Америки?» Участники, на мой взгляд, не были готовы углубиться в заданную перспективу. А может, не захотели предстать перед своей огромной аудиторией этакими прожектерами. Не важно. Ответ на этот вопрос в какой-то мере прозвучал, но не в Москве, а в Мюнхене.

"Европа и США должны усилить военную мощь, чтобы защитить свой образ жизни. Мы усилим наши вооруженные силы, восстановим арсенал демократии", - таков был ход соображений вице-президента США Майка Пенса. Судя по выступлениям европейских лидеров вице-президенту удалось их убедить без особого труда. Тревогу вызвала лишь концовка выступления: "Нам необходимы новые ресурсы для защиты от нынешних угроз и угроз завтрашних".

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, тут же подсчитала, что в бюджете на эти цели придется изыскать свыше 25 миллиардов евро. Если б в Мюнхене столь же скрупулезно разбирались с вопросом о том, от кого же исходят «нынешние угрозы и угрозы завтрашние», требующие дополнительных затрат – и незамедлительно!- то понять участников мюнхенских дискуссий еще как-то было можно. Однако помимо мирового терроризма, представители США - чаще всего упоминали угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана. Россия в список официальных врагов Америки не вошла - о ней Пенс говорил лишь в контексте украинских событий. Это обстоятельство само по себе можно воспринять как добрый знак. Вослед ей из Вашингтона поступило сообщение, свидетельствующее о том, что в Америке главной задачей новой администрации во внешнеполитической стратегии считают – дальнейшее обеспечение лидерства США.

З.Бжезинский, который счел нужным озвучить свое видение американской внешнеполитической стратегии, подчеркнул: «США смогут обеспечить мировой порядок диалогом трех наиболее влиятельных держав: Соединенных Штатов, Китая и России».

Так что М.Гусман, хоть и с некоторым опозданием, получил таки вполне внятный ответ на свой вопрос. Америка никуда не уйдет, даже если б очень кто-то того захотел. В Вашингтоне ищут новые способы сохранения американского лидерства. И с этим согласны европейцы.

Уйдут ли американцы с Майдана

По иронии судьбы в эти же дни, когда мировая пресса бурно гадает куда же в конце концов повернет Трамп – к сотрудничеству или же к соперничеству - в Киеве отмечают очередную годовщину Революции Майдана. О том же вспомнили в Москве, показав по телевидению как три министра иностранных дел ведущих европейских государств три года назад поставили свои подписи под документом гарантирующим мирное урегулирование противостояния между законным руководством Украины и вооруженной до зубов оппозицией.

Через час после обнародования этого документа батальоны оппозиции двинулись на штурм президентского дворца. «Телефоны европейских министров инодел молчали,- свидетельствует ныне Н. Азаров, тогдашний глава украинского правительства. – За Майданом стояла Америка». Помощница Госсекретаря США В.Нуланд, обычно активно вторгающаяся во все дискуссии по украинскому вопросу ныне тщательно обходит молчанием щепетильные эпизоды, связанные с победой Майдана. То, что происходит в Киеве является ключом к пониманию нынешних американо-российских отношений.

В трамповских речах Москва ищет подтверждения того главного, что было обещано в ходе предвыборной кампании: «Америка не будет вмешиваться во внутренние дела других стран».

В Москве прекрасно знают зачем и с какими целями американцы поддержали революцию Майдана. Украина как раз та страна, вмешательства во внутренние дела которой несут в себе прямую угрозу России. Таким образом мяч на американской стороне. Можно продолжать старую игру, начатую Обамой. Можно остановить матч и начать новый, по новым правилам. Тогда мир вздохнет свободно, и в первую очередь ЕС, порядком уставший от ультрареволюционных манер Нэзалежной, да и Москва почувствует себя вполне комфортно в тройке влиятельных мировых сил пусть и под лидерством США.

Вот этого-то не могут допустить сторонники госпожи Клинтон, лелеющие надежду на импичмент, который покончит с этим эксцентричным, так не похожим на обычных президентов Дональдом Трампом.