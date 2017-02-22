В селе Гуйчу Сальянского района волк напал на человека. Как сообщает ARB, житель села 36-летний Вусал Аббасов утром вывел отару овец на пастбище, а через некоторое время увидел, что на них напал волк.

«Я стал отгонять волка, и тогда он напал на меня. Пришлось отбиваться. Сначала я ударил волка палкой, а затем задушил его голыми руками. Помогли мне и пастушьи собаки, которые вцепились в волка. Мне повезло — я убил его», — говорит В.Аббасов, умудрившийся выйти из схватки с хищником целым и невредимым.