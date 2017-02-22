 

Путин и Эрдоган обсудят поставки С-400

 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в марте обсудят поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил в среду пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в начале марта в Москве в рамках заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ).

"Сейчас проходят переговоры по С-400, решается много технических аспектов. Администрация и президент пристально следят за темой. Мы не знаем, успеем ли решить вопрос до ССВУ, но, безусловно, эта тема на уровне лидеров будет обсуждаться", — сказал Калын журналистам в Анкаре.

Он добавил, что Путин и Эрдоган обсудят также ситуацию в Сирии, нормализацию российско-турецких отношений и отмену оставшихся ограничительных мер, введенных РФ в ноябре 2015 года после инцидента со сбитым в Сирии российским Су-24.

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Путин и Эрдоган обсудят поставки С-400
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