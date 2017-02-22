Завтра Васиф Талыбов будет объявлен вице-президентом Азербайджана

На 23 февраля созвана чрезвычайная сессия Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, сообщает официальный орган Нахчыванской Автономной Республики - газета Şərq Qapısı.

По сообщению, в повестку включен вопрос внесения изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

По сведениям, внесение изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана связано с изменениями в управленческой системе Азербайджана, в частности, введенным в стране институтом вице-президентства.

По информации, председатель Верховного Меджлиса Нахчывана Васиф Талыбов будет объявлен вице-президентом Азербайджана, поскольку пост председателя Верховного Меджлиса приравнен к посту вице-президента Азербайджана.