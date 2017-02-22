Посольство России: «Лапшин ни на что не жалуется»

Представители Посольства РФ в Азербайджане убедились в том, что права находящегося под следствием в Бакинском СИЗО блогера Александра Лапшина соблюдаются в полном объеме, жалоб на условия содержания у него нет, сообщил РИА Новости в среду пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

«Предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики следственные действия в отношении Александра Лапшина продолжаются. Его защита обеспечивается частным адвокатом, нанятым семьей. Вопрос о привлечении еще одного адвоката с российской стороны пока не рассматривается.

9 февраля Александра посетили представители посольства, которые на месте убедились, что его права как обвиняемого соблюдаются в полном объеме. Каких-либо жалоб на условия содержания Александр при встрече не высказал», — сказал Апашкин.

По его словам, очередное посещение Лапшина консульскими должностными лицами состоится после получения соответствующего разрешения, о котором российская сторона уже запросила власти Азербайджана.