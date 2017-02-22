Саркози занялся развитием сети отелей

Бывший президент Франции Николя Саркози вошел в состав совета директоров отельного оператора AccorHotels. Об этом сообщается в пресс-релизе французской компании, передает Lenta.

Саркози возглавит новый комитет международной стратегии в AccorHotels. Задача этого отделения — развитие сети отелей оператора за рубежом и продвижение французского туризма.

«Уникальный международный опыт Николя Саркози и его превосходное знание геополитических нюансов станут значительными преимуществами для компании», — заявил гендиректор AccorHotels Себастьян Базен.