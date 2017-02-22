Десятки тысяч полицейских вышли на акцию протеста

Более 30 тысяч бывших и действующих гонконгских полицейских вышли на массовую акцию, чтобы выразить поддержку и солидарность с коллегами, которых ранее суд приговорил к тюремным срокам за инцидент во время демонстраций двухлетней давности, сообщает гонконгская газета South China Morning Posт.

На прошлой неделе суд приговорил семерых офицеров полиции к двум годам тюрьмы каждого за избиение активиста Кен Цанга (Ken Tsang) во время массовых демонстраций Occupy Central в октябре 2014 года. Сотрудники правоохранительных органов посчитали приговор несправедливым.

Сообщается, что массовая акция проходит на футбольном поле полицейского спортивного центра.