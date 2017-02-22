Взрыв в Афганистане: трое погибших

По меньшей мере три человека погибли и еще 22 получили ранения в результате взрыва мотоцикла, начиненного взрывчаткой, на рынке в провинции Пактика на востоке Афганистана, сообщает Синьхуа.

Взрыв произошел в районе Яни-Хиль, об этом сообщил представитель Мохаммад Рахман Аяз.

Боевик установил взрывчатое устройство в полости мотоцикла и взорвал его сегодня примерно в 13:00 по местному времени на рынке в районе Яни-Хиль.

Три человека погибли на месте, еще 22 получили ранения. Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.