Ильхам Алиев выделил деньги на развитие лошадей карабахской породы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительной поддержке развития лошадей карабахской породы, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью завершения мер по сохранению и развитию ядра для воспроизводства лошадей карабахской породы, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству сельского хозяйства будут выделены два миллиона манатов для завершения мер, осуществляемых по созданию условий для проведения на научной основе селекционно-племенной работы в этой сфере и строительства коневодческого комплекса ООО «Агдамское коневодческое хозяйство» при НИИ животноводства министерства сельского хозяйства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.