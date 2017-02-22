Турецких генералов-путчистов приговорят к 92 пожизненным заключениям

Прокуратура Стамбула завершила расследование попытки переворота 15 июля 2016 года, передает агентство Анадолу.

В частности, расследованы действия в Стамбуле террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ), главарем которого является Фетхуллах Гюлен.

В суд Стамбула направлено обвинительное заключение в отношении 24 подозреваемых в террористической деятельности. В их числе - главарь FETÖ Фетхуллах Гюлен, а также шесть генералов и 17 офицеров, девять из которых скрываются от правосудия.

Прокуратура требует приговорить 10 обвиняемых, в том числе генералов Фетхи Алпая, Мехмета Наила Йигита, Озкана Айдогду и Эйюпа Гюрлера, к 92 пожизненным срокам каждого в тюрьме строгого режима и 174 годам лишения свободы.

Остальных 13 обвиняемых требуют приговорить по меньшей мере к трем пожизненным заключениям и к срокам до 30 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима.