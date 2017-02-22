Facebook заблокировал советника Путина из-за спора с азербайджанцем

Facebook заблокировал аккаунт советника президента России Владимира Путина по интернету Германа Клименко. Об этом он сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте», сообщает Lenta.

По словам Клименко, инициатором блокировки его профиля стал российский писатель и телеведущий Станислав Ханкишиев, известный под псевдонимом Сталик. «А вот и он, больной зуб. Сталик таки добился своего. Facebook забанил меня, перехожу на "ВКонтакте"», — заявил советник.

Судя по прикрепленным к сообщению скриншотам, администрация Facebook закрыла Клименко доступ к социальной сети на три дня. Причиной блокировки оказался репост со страницы Ханкишиева, который обвинил советника президента в нарушении авторских прав. «Прошу уведомить друзей на Facebook и спасибо передайте Сталику», — отметил Клименко.

Конфликт между советником Путина и Ханкишиевым начался в 16 февраля после того, как писатель опубликовал в Facebook видео под названием «Борьба за жизнь онкобольных — 2», посвященный проблемам в медицине. Клименко перепостил ролик к себе на страницу и обвинил Ханкишиева в заказной информационной войне. После двух дней словесной перепалки оппоненты взаимно внесли друг друга в черный список и перестали общаться.