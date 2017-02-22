 

Скотланд-Ярд впервые возглавит женщина

 

Главой Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю службы станет женщина, передает в среду РИА Новости.

"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик главой Скотланд-Ярда", - говорится в Twitter МВД Британии.

В прошлом заместитель руководителя Скотланд-Ярда, Дик сменит на посту главы полиции сэра Бернарда Хоган-Хоу, который занимал должность с 2011 года.

Дик была одной из самых высокопоставленных женщин-сотрудников Скотланд-Ярда перед тем, как в 2014 году перешла на работу в МИД на должность, связанную с вопросами безопасности. После того, как 56-летняя Дик начнет работу на новом месте, должности всех ключевых руководителей полицейских структур Британии – главы Скотланд-Ярда, главы Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями и президента Национального совета полиции - будут заняты женщинами. Главами МВД и Минюста Британии также являются женщины.

Решение о назначении Дик главой лондонской полиции было принято главой МВД после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом.

В ведении главы Скотланд-Ярда находится не только обеспечение безопасности в Лондоне, но и вопросы борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также вопросы охраны королевской семьи и сотрудников иностранного дипкорпуса.

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