 

Парламент Шотландии осудил Ходжалинский геноцид

 

Парламент Шотландии принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Согласно информации, в начале февраля этого года при согласии всех политических партий, представленных в парламенте Шотландии, было решено дать политическую оценку Ходжалинской трагедии и в преддверии ее 25-ой годовщины текст решения о придании политической оценки этим событиям был опубликован на сайте парламента.

Обязательная часть членов парламента Шотландии, внеся свои имена в текст проекта резолюции, поддержали принятие резолюции.

Копия резолюции сегодня представлена делегации Азербайджана руководителями парламента Шотландии и всеми руководителями представленных в парламенте политических фракций. Делегацию Азербайджана в парламенте Шотландии представляли посол Азербайджана в Великобритании Тагир Тагизаде, руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям с Великобританией депутат Джаваншир Фейзиев, руководитель общины азербайджанцев в Шотландии Фуад Алекперов и сотрудники посольства.

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