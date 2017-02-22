Парламент Шотландии осудил Ходжалинский геноцид

Парламент Шотландии принял резолюцию, осуждающую Ходжалинский геноцид, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса.

Согласно информации, в начале февраля этого года при согласии всех политических партий, представленных в парламенте Шотландии, было решено дать политическую оценку Ходжалинской трагедии и в преддверии ее 25-ой годовщины текст решения о придании политической оценки этим событиям был опубликован на сайте парламента.

Обязательная часть членов парламента Шотландии, внеся свои имена в текст проекта резолюции, поддержали принятие резолюции.

Копия резолюции сегодня представлена делегации Азербайджана руководителями парламента Шотландии и всеми руководителями представленных в парламенте политических фракций. Делегацию Азербайджана в парламенте Шотландии представляли посол Азербайджана в Великобритании Тагир Тагизаде, руководитель рабочей группы по межпарламентским отношениям с Великобританией депутат Джаваншир Фейзиев, руководитель общины азербайджанцев в Шотландии Фуад Алекперов и сотрудники посольства.